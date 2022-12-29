لافروف يؤكد أن موسكو ستحقق أهدافها في أوكرانيا بـ"العناد والصبر"

وقال لافروف خلال مقابلة أجرتها معه "كانال بيرفي" التلفزيونية الروسية وبثتها، الأربعاء: "أنا مقتنع بأننا بالعناد والصبر والتصميم سندافع عن أهدافنا النبيلة، تلك (الأهداف) الحيوية لشعبنا وبلدنا".

وشدد على أن هذه الأهداف ستتحقق "مع مواصلة الانفتاح على حوار عادل وعلى اتفاقات لضمان أمن متكافئ وغير قابل للتجزئة في أوروبا".

وعلى غرار ما فعل الكرملين في وقت سابق، ذكّر لافروف بأن استئناف الحوار مع كييف يمر بالضرورة باعتراف من جانب أوكرانيا بضم روسيا 4 مناطق أوكرانية، هي: دونيتسك، ولوغانسك، وزابوريجيا، وخيرسون.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن "جزءًا لا يتجزّأ من هذه الشروط (لإيجاد حل دبلوماسي) هو انتماء هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية"، موضحًا أنه يتعيّن - بالطبع - على موسكو السيطرة على أراضي هذه المناطق الأربع التي لم يبسط بعد الجيش الروسي سيطرته الكاملة عليها.