وصلت "المجمع الرئاسي".. نفايات من كوريا الشمالية تتناثر في سيول

تناثرت بقايا بالون محمّل بالنفايات أطلق من كوريا الشمالية في المجمع الرئاسي في سيول، اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات.

وتضمنت تلك المواد مناشير تسخر من الرئيس يون سوك يول وزوجته، وفق "فرانس برس".

وغالبا ما يعمد ناشطون في كوريا الجنوبية إلى إرسال بالونات دعائية إلى الشمال محمّلة بالمناشير أو عملات نقدية بالدولار وغيرها.

من جهتها، تطلق بيونغ يانغ بالونات محمّلة بالنفايات، في ما تقول إنه ردّ على تلك التي يتم إرسالها من الجنوب.

وأوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن بالونًا أرسل من الشمال "انفجر في الهواء والشظايا المتناثرة توزعت في أرجاء مكتب يونغسان"، في إشارة إلى المجمع الرئاسي في العاصمة.

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وأشار إلى أن تقييم السلامة أظهر أنه "لا يشكّل أي خطر أو يهدد بتلوث".

وهي المرة الثانية منذ تموز/ يوليو يصل بالون أطلق من الشمال إلى المجمع الرئاسي الواقع وسط سيؤول ضمن منطقة يحظر التحليق في أجوائها، ويحميه عشرات من عناصر الأمن.

وأفادت صحيفة "شوسون" اليومية، بأن البالون تضمن منشورات دعائية تسخر من الرئيس الكوبي الجنوبي يون سوك يول وزوجته كيم كيون هي.

ويأتي الحادث بعد أيام على تجديد كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ واسع، اتهام الناشطين الكوريين الجنوبيين بإرسال بالونات محمّلة بمواد مناهضة للشمال، واتهام سيؤول بإرسال مسيّرات نحو بيونغ يانغ.

وأشارت إلى أن على "سيؤول أن تختبر بشكل مباشر (ذلك) لتعرف خطورة هذا الفعل الذي ارتكبته، وفظاعة والعواقب القاتلة التي جلبتها لنفسها".