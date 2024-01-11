أجندة الجمهوريين 2024: كبت بايدن حاضر عند كل منعطف

كشفت الأيام العشرة الأولى من عام 2024 عن الحافز الأساس لجدول أعمال الجمهوريين الداعي لتقليص نسب ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأي شكل، إذ يسعى كل حزب من أحزاب المعارضة إلى أن يكون شوكة في جانب إدارة السلطة، وفق موقع "آكسيوس".

وقال الموقع، في تقرير له، إن الجمهوريين في الكونغرس، المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد ترامب، يأخذون خطوة إلى الأمام، ويخنقون أي تلميح من الحل الوسط مع الحزب الديمقراطي، بينما يضغطون بنشاط لعزل بايدن وكبار مسؤوليه.

وتعد أزمة المهاجرين إحدى نقاط ضعف بايدن الرئيسة، وهي قضية طغت على المدن في جميع أنحاء البلاد، وحفزت المفاوضات الموضوعية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، وفق التقرير.

واستطرد بالقول: "لكن في الوقت الذي يبدو فيه أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعملون بحسن نية على صفقة لفرض قيود جديدة على الحدود، يشير الجمهوريون في مجلس النواب إلى أنه ليس لديهم نية لإنقاذ بايدن من مسؤوليته الكبرى".

ونقل عن عضو الكونغرس الجمهوري، تروي نيلز، قوله: "لن أساعد الديمقراطيين في محاولة تحسين تقديرات الموافقة لهذا الرجل.. أنا لن أفعل ذلك.. لماذا أنا؟".