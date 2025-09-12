"دفينا-100M".. تقنية روسية جديدة لـ"تحييد" المسيّرات الأوكرانية

كشف موقع "ريزو انتر ناسيونال" الفرنسي، عن نجاح شركة أسلحة روسية، في تصميم نظام مضاد للطائرات المسيرة يدعى "دفينا-100M"، يتوقع أن يساعد الجيش الروسي في صد وإسقاط المسيرات الأوكرانية التي تحاول مهاجمة البلاد.

وبحسب الموقع، فإن النظام الروسي الجديد، المضاد للطائرات المسيرة، "صُمم لتحييد طائرات العدو عن طريق تشويش إشاراتها ضمن نطاق درجات حرارة يتراوح بين -40 و+50 درجة مئوية".

وأوضح الموقع، أن هذه التقنية، تقوم بالتشويش على الطائرة، كما تتيح حجب جميع الإشارات، بما فيها إشارات التحكم، والفيديو، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؛ مؤكدا أنها فعالة ضد جميع أنواع الطائرات المسيرة، سواء كانت منفردة أم أسراب، فضلا عن الطائرات المتطورة المزودة بأنظمة تحكم طارئة.

وتسمح التقنية الروسية الجديدة بحماية مساحات شاسعة، وتعد مثالية للمطارات ومحطات القطارات والمصانع، وفق التقرير.