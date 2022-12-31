العالم يودع عام 2022 المضطرب

ومنذ الظهيرة، شغل مئات الأشخاص أفضل المواقع لحضور العرض، أمام مبنى أوبرا سيدني قال ديفيد هيو-باترسون (52 عاما): "لقد كان عاما جيّدا جدا بالنسبة إلينا، تخلّصنا من كوفيد، هذا رائع".

وقال منظم عرض الألعاب النارية فورتوناتو فوتي: "إذا تمكنا من جمع كل العالم في الحفلة واستقبال العام المقبل بتفاؤل وفرح متجدّدَين، فسنكون قد نجحنا".

تسهم الاحتفالات في التخلّص من مشاعر سلبية خلفتها سنة 2022 التي شهدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية والزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف والرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وشهدت الأيام الأخيرة من العام 2022 أيضا رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه (82 عاما) الخميس، والبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر السبت (95 عاما).

وسُجّلت في هذا العام أيضًا استقالات جماعية لموظّفين من عملهم بعد أزمة الوباء، وصفعة في احتفال توزيع جوائز الأوسكار فضلًا عن تقلص ثروات أصحاب المليارات جراء تدهور قيمة العملات المشفّرة.

لكن قبل كل شيء سيتذكر العالم سنة 2022 دائمًا لأنها شهدت عودة الحرب إلى أوروبا مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

ففي أكثر من 300 يوم، قُتل قرابة سبعة آلاف مدني وجُرح نحو عشرة آلاف شخص، حسب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.