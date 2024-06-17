"بيرون".. مسيّرة روسية جديدة بـ"قدرات مذهلة" (فيديو)

وميزة أخرى تتمتع بها المسيرة وهي قدرتها على تزويد المقاتلين في الخطوط الأمامية بالمؤن، وهي قادرة على توصيل كمية من الطعام كانت تتطلب في السابق ما لا يقل عن 13 رحلة جوية بطائرات مسيرة من طراز"FPV".

وأضافت وزارة الدفاع أنه يتم التحكم بالصواريخ بالمسيرة عبر جهاز التحكم عن بعد، وقد تم اختبار القدرات القتالية للمسيرة "بيرون" في ساحة التدريب، وتم تركيب نظام صاروخي موجه مضاد للدبابات مثبت عليها.

وتجري المزيد من الاختبارات على "بيرون"، لتركيب مدفع رشاش ومدفع لإطلاق صواريخ غير موجهة.