"بيرون".. مسيّرة روسية جديدة بـ"قدرات مذهلة" (فيديو)
طور الجيش الروسي مسيرة هجومية من طراز "بيرون" قادرة على ضرب أهداف للعدو، ونقل المؤن إلى الخطوط الأمامية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
وبينت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، أن المسيرة تعمل على البرمجيات الروسية، وهي قادرة على إيصال حمولات ثقيلة يصل وزنها إلى 200 كلغم بسرعة، وأداء وظيفة طائرة الاستطلاع، وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، بما في ذلك إجلاء الجرحى، وكذلك نشر مجموعات الإنزال خلف خطوط العدو.
وميزة أخرى تتمتع بها المسيرة وهي قدرتها على تزويد المقاتلين في الخطوط الأمامية بالمؤن، وهي قادرة على توصيل كمية من الطعام كانت تتطلب في السابق ما لا يقل عن 13 رحلة جوية بطائرات مسيرة من طراز"FPV".
وأضافت وزارة الدفاع أنه يتم التحكم بالصواريخ بالمسيرة عبر جهاز التحكم عن بعد، وقد تم اختبار القدرات القتالية للمسيرة "بيرون" في ساحة التدريب، وتم تركيب نظام صاروخي موجه مضاد للدبابات مثبت عليها.
وتجري المزيد من الاختبارات على "بيرون"، لتركيب مدفع رشاش ومدفع لإطلاق صواريخ غير موجهة.