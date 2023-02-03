البنتاغون: مساعدات الأسلحة لأوكرانيا تشمل وحدات دفاع جوي هوك

قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها سترسل مساعدات عسكرية بقيمة 2.175 مليار دولار إلى أوكرانيا تشمل صواريخ دقيقة التوجيه، ووحدات إطلاق دفاع جوي من طراز هوك، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى.

وقال مسؤولان أمريكيان مطلعان لوكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل صواريخ طويلة المدى لأول مرة، وذخائر، وأسلحة أخرى.

وقال المسؤولان إنه من المتوقع الإعلان عن المساعدة في مجال الأسلحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضافا أنه من المتوقع أن تشمل أيضًا معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وذخائر دقيقة التوجيه، وأسلحة جافلين المضادة للدبابات.

والشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، أنها سترسل مئات المركبات المدرعة، بالإضافة إلى صواريخ، وقذائف مدفعية، إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن الحزمة تشمل 59 من مركبات برادلي القتالية، و90 ناقلة جنود مدرعة من طراز سترايكر، و53 عربة مقاومة للألغام ومحمية من الكمائن، و350 مركبة مدولبة متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية.