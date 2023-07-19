تقارير عن تسرب جديد في منصة "بيميكس" النفطية تثير أزمة في المكسيك

كشفت تقارير إعلامية في المكسيك عن تسرب للهيدروكربونات في خليج المكسيك، في المنطقة ذاتها التي وقع فيها حريق في منصة "بيميكس" النفطية في "كامبيتشي ساوند"، ما فتح الباب لأزمة جديدة في البلاد.

وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، كشفت يوم الإثنين، عن تسرب للهيدروكربونات (يوجد بشكل طبيعي في النفط الخام)، حيث تم اكتشاف التسرب من خلال صور الأقمار الصناعية.

وقدَّم تلك الصور الجغرافي جيليرمو تامبوريني، والذي أشار إلى أن التسرب بدأ في الـ 4 من يوليو/تموز وامتد نحو 400 كيلومتر مربع حتى الـ12 من يوليو/تموز.

وذكرت صحيفة "إل سول دي مكسيكو" المكسيكية في تقرير لها أن منظمات مدنية في البلاد تتهم السلطات الرسمية بالتكتم على أسباب وعواقب التسرب حتى الآن؛ ما يولد قلقًا وريبة في التعامل مع الوضع.

ولفت التقرير إلى أن "التعتيم الكامل الذي تم التعامل به مع هذا الحادث يثير القلق بالنظر إلى احتمال أن يكون هناك حوادث أخرى مماثلة تم التستر عليها دون تحديد حجم التسرب أو إبداء أي متابعة واهتمام".

وبحسب التقرير، كانت هناك خلال العامين الماضيين زيادة بنسبة 152% في وتيرة الحوادث في "بيميكس"، ويرجع التسرب والحريق الذي حدث الأسبوع الماضي كنتيجة مباشرة لطبيعة استخراج الوقود الأحفوري والتعامل معه.

وبين عامي 2020 و 2022، تزايدت مطالبات المنظمات شبه الحكومية بمتابعة سلامة إجراءات العمل في هذه المنصات، بنسبة 126% في حين تم تخفيض الميزانية المخصصة لصيانة المرافق بنسبة 49%. وقد أدى ذلك إلى حالة خطر دائم مع وفيات بسبب ظروف العمل غير الآمنة.

المصدر: صحيفة "El Sol De Mexico" المكسيكية