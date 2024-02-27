الأسطول الخامس: ميليشيا الحوثي تتلقى الدعم التقني العسكري من إيران

قال قائد الأسطول الأمريكي الخامس، الإثنين، إن "ميليشيا الحوثي تحصل على ما يبدو على المساعدة في تقنياتها العسكرية" خلال تنفيذ هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأكد نائب الأدميرال جورج ويكوف، في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي أن "الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد ميليشيا الحوثي، لم تردع الأخيرة عن مواصلة مهاجمة السفن في البحر الأحمر".

وأضاف: "الحوثيون يواصلون أنشطتهم رغم تحركنا ضدهم، ومن الصعب تحديد ما إذا عطلنا قدراتهم، لكننا غيرنا طريقة عملهم، ونفعل كل ما بوسعنا لمنعهم من الحصول على إمدادات عسكرية".