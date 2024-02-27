الأسطول الخامس: ميليشيا الحوثي تتلقى الدعم التقني العسكري من إيران
قال قائد الأسطول الأمريكي الخامس، الإثنين، إن "ميليشيا الحوثي تحصل على ما يبدو على المساعدة في تقنياتها العسكرية" خلال تنفيذ هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأكد نائب الأدميرال جورج ويكوف، في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي أن "الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد ميليشيا الحوثي، لم تردع الأخيرة عن مواصلة مهاجمة السفن في البحر الأحمر".
وأضاف: "الحوثيون يواصلون أنشطتهم رغم تحركنا ضدهم، ومن الصعب تحديد ما إذا عطلنا قدراتهم، لكننا غيرنا طريقة عملهم، ونفعل كل ما بوسعنا لمنعهم من الحصول على إمدادات عسكرية".
وتابع: "نأمل أن توفر حملتنا على الأقل بعض المساحة والوقت لاتخاذ القرار وتسمح للدبلوماسية والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للتوقف".
يذكر أن نائب الأدميرال جورج ويكوف تسلم مهام قيادة القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، مطلع فبراير/ شباط الجاري، خلفاً لبراد كوبر، الذي كان قد بدأ مهامه في منتصف العام 2021.
وبحسب "المونيتور"، يقول مسؤولون أمريكيون مطلعون على المعلومات الاستخبارية إن الحوثيين يواصلون تلقي الأسلحة والتدريب والمساعدة من إيران أثناء قيامهم بهجماتهم على حركة الملاحة البحرية.