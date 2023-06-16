لافروف: اجتماع وزاري مشترك بين روسيا ودول الخليج الشهر المقبل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الوزاري المشترك بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي سيعقد في روسيا في يوليو/ تموز.

وقال لافروف، في تصريح تلفزيوني على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "علاقاتنا مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لها تاريخ طويل".

وردا على سؤال حول وجود أي ضغوط غربية على الدول العربية والخليجية، قال لافروف إن "هناك محاولات للضغط على دول الخليج من الغرب، لكنها لا تسفر عن نتائج".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن السعودية والإمارات ومصر والجزائر مرشحة للالتحاق بمجموعة "بريكس"، وأن انضمامها سيثري المجموعة.