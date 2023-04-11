بعد طرد سفيرها.. ألمانيا تطرد سفير تشاد من برلين

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن برلين أمرت سفيرة التشادية في برلين بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة ردا على تحرك مماثل من جانب تشاد، الأسبوع الماضي.

وأفادت الوزارة على "تويتر"، بأنه "ردا على طرد سفيرنا لدى تشاد بلا أساس، استدعينا اليوم الثلاثاء سفيرة تشاد في برلين، مريم على موسى، وطلبنا منها مغادرة ألمانيا في غضون 48 ساعة. نعبر عن أسفنا لوصول الأمور إلى هذا الحد".

وتم طرد السفير الألماني لدى تشاد، جوردون كريكه، الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الإعلام التشادية إن القرار جاء بسبب "عدم احترام الأعراف الدبلوماسية".

وقال مصدران بالحكومة التشادية، إن الطرد كان بسبب تعليقات لكريكه انتقد فيها تأجيل الانتخابات وقرار محكمة يسمح للرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي بالترشح للرئاسة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "السفير كريكه مارس مهامه في مكتبه في نجامينا على أكمل وجه وعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والانتقال إلى حكومة مدنية في تشاد".