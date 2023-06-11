فاغنر ترفض توقيع عقود مع وزير الدفاع الروسي
رفض رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الأحد، محاولة وزارة الدفاع إخضاع أقوى شركة روسية في هذا المجال لسيطرة الوزارة، مؤكدًا أن مقاتليه لن يوقعوا أي عقد مع وزير الدفاع سيرغي شويغو.
ووصف يفغيني بريغوجين، كبار قيادات الجيش الروسي بالخونة؛ لفشلهم في إدارة الحرب في أوكرانيا على نحو صحيح.
بينت وسائل إعلام روسية، أن تلك محاولة من شويغو لإخضاع المقاتلين لسيطرته
وكان شويغو أمر، بخطوة اعتبر أنها ستزيد من فعالية الجيش الروسي، جميع "وحدات المتطوعين" بتوقيع عقود مع وزارته بحلول نهاية الشهر.
وبينت وسائل إعلام روسية، أن تلك محاولة من شويغو؛ لإخضاع المقاتلين لسيطرته.