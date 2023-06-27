طائرة مرتبطة بقائد "فاغنر" تسافر إلى روسيا البيضاء

سافرت طائرة من طراز "إمبراير ليجاسي 600" المسجلة في روسيا، والمرتبطة برئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، إلى روسيا البيضاء قادمة من روسيا، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24" أن الطائرة التجارية سافرت إلى روسيا البيضاء في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وتتطابق رموز تعريف الطائرة مع تلك الخاصة بالطائرة التي تربطها الولايات المتحدة بشركة "أوتولكس ترانسبورت" التي يربطها مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية ببريغوجين.

ومن المفترض أن ينتقل بريغوجين، إلى روسيا البيضاء بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، يوم السبت، لوقف تمرد مقاتلي مجموعة فاغنر.