استقالة رئيس فيتنام في خضم حملة لمكافحة الفساد

قدّم الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك، استقالته الثلاثاء، بعد أيام على انتشار شائعات تحدثت عن إقالته قريبا في إطار حملة تطهير واسعة النطاق لمكافحة الفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة "في ان اي" VNA" الرسمية، أن فوك "قدم استقالته من المناصب التي شغلها وترك وظيفته وتقاعد".

وهذا الرحيل المفاجئ أمر غير معتاد في فيتنام، حيث عادة ما ينظم النظام الشيوعي الحريص على مظاهر الاستقرار، التغييرات السياسية بعناية.