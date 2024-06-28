روسيا بصدد الرد على "استفزازات" مسيرات أمريكية فوق البحر الأسود

وأضاف البيان: "هذا يوضح التدخل المتزايد للولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف".

وتابع: "تضاعف هذه الطلعات الجوية من احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي مع الطائرات الروسية، وهذا بدوره سيزيد من خطر نشوب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الاتحادية".

وقالت الوزارة إن حلف شمال الأطلسي سيتحمل مسؤولية أي حادث من هذا القبيل.