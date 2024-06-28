روسيا بصدد الرد على "استفزازات" مسيرات أمريكية فوق البحر الأسود
أمر وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، هيئة الأركان العامة للجيش بتقديم مقترحات بشأن كيفية الرد على "استفزازات" الطائرات الأمريكية المسيّرة فوق البحر الأسود.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، قوله إن الوزارة "لاحظت نشاطًا متزايدًا في المنطقة لطائرات أمريكية مسيّرة تقوم بعمليات استطلاع وتجمع معلومات حول أهداف محددة لتمكين أوكرانيا من شن هجمات على منشآت روسية باستخدام أسلحة غربية عالية الدقة".
وأضاف البيان: "هذا يوضح التدخل المتزايد للولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف".
وتابع: "تضاعف هذه الطلعات الجوية من احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي مع الطائرات الروسية، وهذا بدوره سيزيد من خطر نشوب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الاتحادية".
وقالت الوزارة إن حلف شمال الأطلسي سيتحمل مسؤولية أي حادث من هذا القبيل.