سموتريتش يشكر ترامب على وقوفه إلى "جانب الخير"

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يقف إلى جانب الخير"، في إشارة لدعمه إسرائيل.

وقال سموتريتش عبر "إكس": "منذ قيام إسرائيل، لم يكن في البيت الأبيض رئيس مؤيد لإسرائيل مثل الرئيس ترامب، ولا سفير مرتبط بدولة إسرائيل وبالشعب اليهودي في كل ذرة من روحه مثل السفير مايك هاكبي".

وتابع: "شكرًا على التعاون والدعم الذي تقدمانه للإسرائيليين، سيذكر التاريخ إلى الأبد وقوفكما بشجاعة إلى جانب الخير في مواجهة الشر، وإلى جانب الحقيقة في مواجهة الكذب".

وقال سموتريتش، إن "فكرة الدولة الفلسطينية هي حماقة وخطر وجودي على الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ونحن مصممون على إسقاطها من جدول الأعمال".

وأضاف أن "المصادقة على خطط البناء في منطقة E1 خطوة هائلة في هذا الاتجاه".

وذكر موجهًا حديثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هذه هي الساعة لفرض السيادة الكاملة، كل شيء جاهز لذلك".