ترامب يوبّخ محاميته بسبب "دعوة غداء"

لم يتمالك الرئيس السابق دونالد ترامب، نفسه عندما علم أن محاميته ألينا حبة، قدمت دعوة غداء لفريق الدفاع عن الصحفية إي جان كارول التي اتهمته باغتصابها، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، ورغم دفاعها الشرس عنه خلال الأشهر الماضية، أقدم ترامب على الصراخ في وجه محاميته المولودة لأبوين عراقيين، غضبا من دعوتها لخصمه أمام القضاء.

ونقلت "ديلي ميل" عن روبرتا كابلان، محامية الصحفية إي جان كارول، قولها إن "ترامب صرخ في وجه محاميته لكونها تتعاون مع الفريق القانوني للصحفية إي جان كارول التي وجهت إليه تهمة الاغتصاب".