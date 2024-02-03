ترامب يوبّخ محاميته بسبب "دعوة غداء"
لم يتمالك الرئيس السابق دونالد ترامب، نفسه عندما علم أن محاميته ألينا حبة، قدمت دعوة غداء لفريق الدفاع عن الصحفية إي جان كارول التي اتهمته باغتصابها، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، ورغم دفاعها الشرس عنه خلال الأشهر الماضية، أقدم ترامب على الصراخ في وجه محاميته المولودة لأبوين عراقيين، غضبا من دعوتها لخصمه أمام القضاء.
ونقلت "ديلي ميل" عن روبرتا كابلان، محامية الصحفية إي جان كارول، قولها إن "ترامب صرخ في وجه محاميته لكونها تتعاون مع الفريق القانوني للصحفية إي جان كارول التي وجهت إليه تهمة الاغتصاب".
وكشفت كابلان، أنها "أخبرت ترامب أن محاميته عرضت بكل كرم تقديم الغداء لفريقها، وما كان في تلك اللحظة إلا أن انفجر ترامب غضباً، ملقياً كومة ضخمة من الوثائق والمعروضات أمامه على الطاولة، وصرخ بعد ذلك في وجه محاميته".
إلى ذلك، تعرض ترامب لهزيمة قاسية أمام هيئة محلفين، بعد أن أمرته بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار، إلى الصحفية إي جين كارول، التي قالت إنه دمر سمعتها وثقة الناس بها، من خلال إنكاره أنه اغتصبها قبل نحو 3 عقود.