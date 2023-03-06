هل تنجح "دبلوماسية الزلازل" في إنهاء التوتر بين اليونان وتركيا؟

وأشارت المجلة إلى أن ما وصفتها بـ "دبلوماسية الزلازل" ليست جديدة على العلاقات اليونانية التركية، ففي منتصف عام 1999 تسبب زلزال في منطقة مرمرة التركية بمقتل ما يقرب من 20 ألف شخص وانهيار حوالي 100 ألف مبنى، وتدخلت حينها اليونان لتقديم مستويات عالية من الدعم رغم وجود توترات دبلوماسية بين البلدين.

عودة دبلوماسية الزلازل

وقالت المجلة: "بعد مرور ربع قرن تقريبًا، عادت دبلوماسية الزلزال إلى حيز التنفيذ مرة أخرى ما أدى إلى آفاق أكثر دفئاً في العلاقات اليونانية التركية".

وقال ماثيو بريزا، الذي شغل منصب نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لأوروبا وأوراسيا: "آمل أن يكون ما يحدث هذه المرة ردًا على الزلازل المروعة التي ضربت تركيا مشابهًا في المجال الدبلوماسي لما حدث بعد الزلزال المميت عام 1999 في تركيا".