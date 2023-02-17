قائد فاغنر يعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت الأوكرانية
أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية، اليوم الجمعة، أن قواته سيطرت على بلدة باراسكوفييفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت، التي تشهد أطول معركة في منطقة دونباس منذ عام.
وقال يفغيني بريغوجين وفق ما نقله مكتبه الإعلامي: "رغم الحؤول دون وصول الذخيرة، ورغم الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل".
وحثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، الجمعة، المواطنين على إخلاء مدينة باخموت بشكل عاجل؛ لأن وجودهم في المدينة يشكل خطرًا على الجيش والمتطوعين، على حد قولها.
والأربعاء، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ الجنود الأوكرانيين يتمسكون "بقوة" بمواقعهم في باخموت، المدينة الواقعة شرق أوكرانيا، حيث وصف الوضع بأنه "الأكثر صعوبة" في وجه القوات الروسية.
وقال زيلينسكي: الأمر سهلًا ليس على جنودنا في الشرق، ولكن ليس من قبيل الصدفة أن نتحدّث عن حصن باخموت. حصننا ما زال حيًا"، مشيدًا بالجنود الأوكرانيين الذين "يتمسكون بقوّة" بمواقعهم.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى نقطة ساخنة أخرى في فوغليدار الواقعة جنوب باخموت في منطقة دونيتسك أيضًا، حيث يشنّ الروس هجومًا.