قائد فاغنر يعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت الأوكرانية

أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية، اليوم الجمعة، أن قواته سيطرت على بلدة باراسكوفييفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت، التي تشهد أطول معركة في منطقة دونباس منذ عام.

وقال يفغيني بريغوجين وفق ما نقله مكتبه الإعلامي: "رغم الحؤول دون وصول الذخيرة، ورغم الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل".

وحثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، الجمعة، المواطنين على إخلاء مدينة باخموت بشكل عاجل؛ لأن وجودهم في المدينة يشكل خطرًا على الجيش والمتطوعين، على حد قولها.