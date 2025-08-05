"الرادار العملاق".. أمريكا تكشف عن خطوتها الأولى لبناء "القبة الذهبية"

أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية فتح باب الاكتتاب أمام شركات الصناعات الدفاعية لتطوير رادار عملاق متنقّل ضمن برنامج "القبة الذهبية".

وبحسب وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الولايات المتحدة في تعقّب واعتراض التهديدات الصاروخية بمختلف أنواعها.

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وتسعى الوكالة إلى تصميم رادار قادر على رصد الصواريخ الباليستية، وفرط الصوتية، وصواريخ كروز، على مدى يصل إلى 2200 كيلومتر، مع إمكانية التمييز بين الرؤوس الحربية الحقيقية والأهداف التضليلية، وتوفير مراقبة مستمرة على مدار الساعة.

ويتعين الانتهاء من تصنيع النموذج الأولي بحلول نهاية عام 2028، بينما يُتوقع إنجاز نموذجين إضافيين قبل نهاية 2029. كما يُشترط أن يكون النظام الجديد قابلًا للنشر الميداني خلال 24 ساعة، وألا تتجاوز فترة معايرته 48 ساعة.

وسيتم ربط الرادار بأنظمة القيادة والتحكم الأمريكية C2BMC وIBCS، مع توفير تحديثات توجيه فورية للصواريخ الاعتراضية أثناء الطيران، كما يُشترط أن يتمتع بمقاومة عالية للتشويش والحماية من النبضات الكهرومغناطيسية.

وتُفضّل الوكالة التصاميم المعيارية المدمجة، بحيث لا تتجاوز المساحة التشغيلية 100 متر مربع، مع تقليص عدد الطاقم المطلوب للتشغيل والصيانة. ومن المقرر أن يُغلق باب تقديم العروض خلال 45 يومًا من تاريخ نشر الطلب الرسمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أيار/مايو الماضي أن واشنطن اعتمدت الهيكلية النهائية لمنظومة "القبة الذهبية"، مشيرًا إلى أن كلفتها التقديرية تصل إلى 175 مليار دولار، وتشمل مكونات برية وبحرية وفضائية، على أن تدخل الخدمة قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية.