السباق الرئاسي الأمريكي 2024.. مرشحون معلنون ومنافسون محتملون

قال مصدر مطلع يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن قد يعلن عن حملته الانتخابية في خطاب مصور الأسبوع المقبل، في الوقت الذي مازال يحاول فيه الطامحون للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي حسم أمرهم بشأن دخول منافسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

فيما يلي قائمة بالمرشحين الذين أعلنوا عزمهم خوض الانتخابات العام المقبل، إلى جانب مرشحين محتملين آخرين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

جو بايدن

كشف بايدن (80 عاما) منذ شهور عزمه الترشح لولاية ثانية، لكنه لم يصدر حتى الآن إعلانا رسميا بذلك. وقال مصدر إن بايدن قد يعلن ترشحه في خطاب مصور الأسبوع المقبل.

ويقول محللون سياسيون، إنه لا توجد جدوى من إعلان دخوله السباق الانتخابي في وقت مبكر للغاية إذ يتبقى 19 شهرا على موعد الانتخابات.

ويمكنه في هذه الأثناء الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية رغم أن استطلاعات الرأي أظهرت أنه يتمتع بنسب تأييد ضعيفة. ولا يواجه تهديدا جديا حتى الآن من منافس ديمقراطي.