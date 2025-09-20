logo
وزارة الحرب الأمريكية تلغي صفقة صواريخ "باتريوت" لصالح الدنمارك

كشف مسؤولون أمريكيون دفاعيون، الجمعة، أن الولايات المتحدة أوقفت صفقة صواريخ "باتريوت" للدنمارك بذريعة نقص كميتها وضرورة تخزينها.

وذكر مسؤولون لمجلة "ذي أتلانتيك" أن "وزارة الحرب حددت بعض الأسلحة على أن كميتها محدودة ويسعى لعرقلة طلبات أوروبية للحصول عليها".

وبحسب المجلة، يأتي هذا القرار في وقت كانت الدنمارك تستعد لشراء نظام دفاع جوي أمريكي بمليارات الدولارات، قبل أن توقف أمريكا الصفقة.

ونقلت المجلة عن أحد المسؤولين الذين اطلعوا على المناقشات: "لم نستطع فهم السبب. بدا الأمر واضحاً جداً لكنهم لم يكونوا مهتمين مطلقاً". 

