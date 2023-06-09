ترامب يعلن توجيه اتهام إليه بشأن وثائق البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، أن اتهاماً وُجّه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرّية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب ترامب على شبكته الخاصة "تروث سوشال" أن "إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أن اتهاماً قد وُجّه إليّ، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة".

وأضاف أنه استُدعي إلى محكمة فيدرالية في ميامي الثلاثاء لتوجيه الإدانة له، بعد إدانة أولى في آذار/مارس في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مراسل "إيه.بي.سي" على موقع "تويتر" قوله، إنه "تم توجيه 7 تهم للرئيس الأمريكي السابق ترامب ترتبط بطريقة تعامله مع وثائق سرية وعرقلة العدالة".

وسبق أن نفى ترامب، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي ليكون مرشح الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة في 2024، ارتكاب أي مخالفات، منتقدا تحقيق وزارة العدل ووصفه بأنه "ذو دوافع سياسية" ويشبه "مطاردة الساحرات".