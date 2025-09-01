بوتين لنطيره الإيراني بزشكيان: نحن على اتصال دائم بشأن قضايا مختلفة منها البرنامج النووي الإيراني

logo
العالم

زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى بكين على متن قطار خاص

زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى بكين على متن قطار خاص
كيم جونغ أون على باب قطارالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 1:38 م

غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، العاصمة بيونغ يانغ اليوم الاثنين، متوجهاً إلى بكين على متن قطار خاص، في زيارة عمل رسمية، وفق وكالة "يونهاب".

 وقالت الوكالة إن "الأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونغ أون غادر بيونغ يانغ على متن قطاره بعد ظهر يوم الاثنين، وهو الآن في طريقه إلى بكين".

أخبار ذات علاقة

كيم جونغ أون

ظهور نادر.. كيم جونغ أون يحضر "احتفال النصر" الصيني على اليابان

 ومن المقرر أن يعبر قطار زعيم كوريا الشمالية الحدود الوطنية لكوريا الشمالية مع الصين ليل الاثنين، ويصل إلى بكين يوم غد الثلاثاء، وفقاً لمعلومات الوكالة.

أخبار ذات علاقة

جنود روس يقودون مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كواليتسيا-إس في خلال استعراض سابق بيوم النصر في موسكو

استعراضات النصر.. الصين وروسيا تُعيدان سردية الحرب العالمية الثانية

وتأتي زيارة كيم إلى الصين لحضور احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وهي الزيارة الحادية عشرة لكيم إلى خارج البلاد.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC