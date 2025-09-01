زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى بكين على متن قطار خاص

غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، العاصمة بيونغ يانغ اليوم الاثنين، متوجهاً إلى بكين على متن قطار خاص، في زيارة عمل رسمية، وفق وكالة "يونهاب".

وقالت الوكالة إن "الأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونغ أون غادر بيونغ يانغ على متن قطاره بعد ظهر يوم الاثنين، وهو الآن في طريقه إلى بكين".

ومن المقرر أن يعبر قطار زعيم كوريا الشمالية الحدود الوطنية لكوريا الشمالية مع الصين ليل الاثنين، ويصل إلى بكين يوم غد الثلاثاء، وفقاً لمعلومات الوكالة.

أخبار ذات علاقة استعراضات النصر.. الصين وروسيا تُعيدان سردية الحرب العالمية الثانية

وتأتي زيارة كيم إلى الصين لحضور احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وهي الزيارة الحادية عشرة لكيم إلى خارج البلاد.