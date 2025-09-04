ثورة في سو-57.. هل تصبح الهند "شريان الحياة" للمقاتلة الشبح الروسية؟

تدرس موسكو خططًا استثمارية لإنتاج طائرات الجيل الخامس "سو-57" في الهند، في خطوة وُصفت بأنها قد تُحدث نقلة نوعية في صناعة الدفاع الروسية.

وجاء ذلك عقب تجديد عرض لنقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك للطائرة الشبح، تقدمت به روسيا إلى نيودلهي في مارس/آذار 2025، بحسب صحيفة "يوراسيان تايمز".

وفي هذا السياق، قال دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني: "كما هو معلوم، تمتلك الهند منظومة إس-400، وهناك فرصة لتوسيع التعاون في هذا القطاع أيضًا، مما يعني توريد إمدادات جديدة. وحتى الآن، نتفاوض على هذا الأمر"، مضيفًا أن مجالًا آخر للتعاون يتمثل في توريد طائرات "سو-57" المقاتلة للهند.

دراسة لتخفيض الكلفة وتسريع الإنتاج

أفادت وسائل إعلام هندية، نقلًا عن مصادر دفاعية لم تُكشف هويتها، بأن وكالات الدفاع الروسية تُجري تحليلات داخلية لتحديد رأس المال المطلوب لإنتاج "سو-57" في الهند، في محاولة لخفض التكاليف واختصار الوقت والاستفادة من البنية التحتية القائمة.

وأشار التقرير إلى أن الشركاء المحتملين يشملون شركة Hindustan Aeronautics Limited (HAL) الحكومية، التي جمّعت سابقًا مقاتلات "سو-30MKI" في منشآتها بمدينة ناشيك.

كما يمكن الاستعانة بمنشآت دفاعية هندية أخرى تُنتج معدات روسية الصنع، غير أن ذلك مرهون بموافقة نيودلهي.

وكانت شركة روسوبورون إكسبورت قد أعلنت قبل أشهر أنها ستستفيد من البنية التحتية الخاصة بـ"سو-30MKI" لإنتاج نسخة "سو-57E" محليًّا، مؤكدة في مارس الماضي: "في حال اتخاذ الجانب الهندي قرارًا إيجابيًّا، يمكن البدء في الإنتاج خلال فترة قصيرة في المصانع التي تنتج حاليًّا سو-30MKI".

عودة بعد انسحاب سابق

كانت الهند شريكًا سابقًا في برنامج FGFA المشترك لإنتاج "سو-57"، لكنها انسحبت عام 2018؛ بسبب ارتفاع الكلفة وضعف نقل التكنولوجيا ومحدودية قدرات التخفي.

عادت روسيا في فبراير 2025، لتطرح عرضًا جديدًا للهند يشمل الإنتاج المحلي لطائرة سو-57E، وتحديث أسطول سو-30MKI، ودعم برنامج المقاتلة الهندية AMCA من الجيل الخامس.

وبعد الصدام الحدودي الأخير مع باكستان، تدرس نيودلهي شراء سربين أو ثلاثة أسراب من المقاتلة الروسية كخيار مؤقت إلى حين اكتمال جاهزية برنامجها الوطني.

إلى جانب العرض الروسي، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شفهيًّا تزويد الهند بمقاتلات "إف-35"، لكن العرض قوبل بالرفض وسط توترات متصاعدة.

وبحسب تقارير محلية، فإن التعاون الروسي-الهندي قد يشمل صفقات إضافية مثل أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" و"إس-500"؛ كما أن العقوبات الأمريكية ورسوم ترامب الجمركية ضد نيودلهي دفعت البلدين للتقارب أكثر.

قدرات متقدمة وصعوبات تسويقية

طائرة "سو-57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، تفوق سرعتها سرعة الصوت، ومصممة لمنافسة "إف-22" و"إف-35". تتميز بمواد مركبة للتخفي، أنظمة ذكاء اصطناعي لدعم الطيار، وصواريخ متطورة مثل R-37M.

ورغم دخولها الخدمة منذ 2020، لم تنجح روسيا إلا في توقيع عقد تصدير واحد غير مؤكد مع الجزائر. ويُعزى ذلك إلى العقوبات الغربية، محدودية انتشارها التشغيلي، ومخاوف العملاء بشأن المحرك والتخفي.

بالنسبة للهند، فإن شراء "سو-57" سيوفر قدرات تخفٍّ تفتقر إليها في مواجهة الصين وباكستان؛ أما بالنسبة لروسيا، فإن الصفقة تمثل شريان حياة لصناعتها الدفاعية المتضررة من العقوبات وحرب أوكرانيا.

قد تبدأ الهند بطلب 24–36 طائرة، مع خيارات للإنتاج المحلي، وإذا تحقق ذلك، فإنه سيعزز صادرات موسكو ويفتح الباب أمام أسواق في جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تبحث الدول عن بدائل لمقاتلات "إف-35" باهظة الثمن.

شكّلت تجربة إنتاج "سو-30MKI" في الهند سابقة ناجحة؛ إذ شجعت دولًا مثل ماليزيا على تبني نسخ خاصة بها من المقاتلة.

ويرى محللون أن السيناريو ذاته قد يتكرر مع "سو-57"، مع احتمالات تصديرها لاحقًا عبر خطوط إنتاج مشتركة شبيهة بتجربة صاروخ "براهموس".

رهان على المستقبل

ورغم التحديات، تعرض روسيا اليوم تنازلات غير مسبوقة للهند، مثل الوصول إلى الكود المصدري، التعديلات المشتركة، والإنتاج داخل الهند، هذه المرونة قد تُعيد الثقة في "سو-57"، وتفتح فصلًا جديدًا في التعاون الدفاعي بين البلدين.

وبينما تواصل موسكو مواجهة أزمات صناعية وعقوبات دولية، قد يكون الرهان على شراكة مع نيودلهي هو السبيل لإنعاش صناعة الطيران الروسية، ومنح الهند بدورها دفعة قوية نحو التفوق الجوي في المنطقة.