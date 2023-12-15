أردوغان: بايدن متحمس لمبيعات طائرات "إف-16‎"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعامل بشكل إيجابي مع مسألة بيع مقاتلات من طراز إف-16 ومعدات التحديث لتركيا، لكن القضية الرئيسة بالنسبة لواشنطن هي التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أردوغان في إسطنبول بعد صلاة الجمعة أنه أبلغ بايدن في مكالمة هاتفية أمس الخميس بأن الولايات المتحدة بحاجة للتدخل لإنهاء القتال في غزة، مضيفا أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في القطاع.

وأشار إلى أن "التطورات المتعلقة بطائرات إف-16 شكلت النقاط الرئيسة في هذه المكالمة. وقال بايدن إن لديه نهجا إيجابيا وإنه مستعد لتقديم كل أنواع المقترحات إلى الكونغرس بشأن هذا الأمر".