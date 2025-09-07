بولندا تحظر سفر رعاياها لروسيا البيضاء وتطالبهم بالمغادرة بأي وسيلة

أمرت وزارة الخارجية البولندية، السبت، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى بيلاروسيا، ومغادرتها بأي وسائل متاحة في حال تواجدوا على أراضيها.

ورجحت الوزارة البولندية، بأن يواجه مواطنيها في بيلاروسيا "أحداثا لن تروق لهم"، بحسب ما نقلت "نوفوستي".

وحذر المتحدث باسم الخارجية البولندية من أن إجلاء المواطنين قد يكون صعبا للغاية أو مستحيلا في حال تدهور الوضع الأمني أو إغلاق الحدود أو أي ظروف طارئة أخرى.

يذكر أن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك كان قد أعلن في وقت سابق أن بولندا تعد "خطة أعمال للأسابيع القادمة" بشأن بيلاروسيا.

وجاءت هذه التطورات، على خلفية إعلان السلطات البيلاروسية عن توقيف مواطن بولندي اتهمته بالتجسس على مناورات "الغرب 2025" العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة، الأمر الذي نفته وارسو.