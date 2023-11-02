بلينكن يبحث مع إسرائيل والشركاء بالمنطقة منع انتشار الصراع

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه سيبحث مع الحكومة الإسرائيلية والشركاء في المنطقة منع انتشار الصراع.

وشدد الوزير الأمريكي، الذي يزور المنطقة للمرة الثانية، منذ اندلاع الحرب على غزة، على أنه سيتخذ كل الخطوات الممكنة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأضاف أنه سيناقش خطوات ملموسة لتقليل الضرر، الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة خلال زيارته إسرائيل والشرق الأوسط.

وكان بلينكن قد قال في الأيام القليلة الماضية إن المدنيين الفلسطينيين ما زالوا يتحملون وطأة هذا الصراع.

وقال بلينكن للصحفيين قبل مغادرته واشنطن، إن الولايات المتحدة عازمة على منع التصعيد على كل الجبهات، بما في ذلك جنوب لبنان والضفة الغربية أو أي مكان آخر في المنطقة.