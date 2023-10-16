مباحثات روسية صينية حول تفاقم الوضع بين حماس وإسرائيل في غزة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور بكين، مع نظيره الصيني وانغ يي الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط خلال المفاوضات في بكين، بحسب بيان نشرته الخارجية الروسية على موقعها.

وبحسب البيان، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجموعة واسعة من المشاكل الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع المتدهور بشكل حاد في الشرق الأوسط".

وناقش الوزراء القضايا الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سياق الحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنع تقويض الهيكل الأمني ​​الذي يتمحور حول الآسيان.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق لافروف ووانغ يي خلال المفاوضات إلى قضايا الأزمة الأوكرانية، والجهود المبذولة لحلها عبر الطرق السياسية والدبلوماسية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين "أكدا أهمية تعزيز التنسيق الوثيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة العشرين وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات.

وأكد الجانبان أيضًا التزامهما المتبادل بتعزيز الاتصالات مع مجموعة البريكس مع الأخذ في الاعتبار رئاسة روسيا للجمعية عام 2024"