إصابات جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على روسيا‎

أُصيب 3 أشخاص إثر قصف للقوات الأوكرانية على منطقة السوق المركزية في مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود غربي روسيا.

وجاء في منشور لحاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف على قناته بتطبيق "تلغرام": " قصفت القوات الأوكرانية صباح اليوم الأحد منطقة السوق المركزية في شيبيكينو، ووفقًا للمعلومات الأولية أُصيب 3 أشخاص".

وأضاف أن واجهات بعض المحال بالسوق المركزية و3 سيارات تضررت جراء القصف.

وأعلن حاكم مقاطعة سنولينسك، إحباط محاولة هجوم بخمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم إحباط هجومين لكييف على أهداف داخل الأراضي الروسية، حيث دمرت الدفاعات الجوية بحسب الدفاع، طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كراسنودار و3 طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة سمولنسك.