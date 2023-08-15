زيلينسكي يلتقي في زابوريجيا جنوده على الجبهة الجنوبية

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه قام بزيارة إلى منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد، والتقى قوات تشارك في الهجوم المضاد على القوات الروسية في الجنوب.

وظهر زيلينسكي في مقطع فيديو مع جنود أوكرانيين كبار وهم ينظرون في خريطة لساحة القتال عند ما وصفه مكتب الرئيس بأنه "نقطة قيادة بالقرب من بلدة أوريخيف".

وذكر المكتب في بيان: "استمع الرئيس إلى تقارير القادة بخصوص مسار الأعمال القتالية في مناطق الخطوط الأمامية، وناقش مع الألوية والمقاتلين القضايا التي تمثل أكبر المشكلات بالنسبة لوحداتهم".

ومع بداية شهر يونيو/حزيران الماضي، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد في الجنوب والجنوب الشرقي، على أمل إحداث صدع وسط القوات الروسية عن طريق التقدم جنوبا صوب بحر أزوف.