جامعات وكليات أمريكية تاريخية للسود تلغي الدراسة بعد تلقي تهديدات

قالت بعض الكليات والجامعات التاريخية للسود في الولايات المتحدة إنها أغلقت أبوابها، الخميس، بعدما تلقت بلاغات عن تهديدات تحقق فيها السلطات.

وذكرت جامعات ولاية ألاباما، وهامبتون، وولاية فرجينيا، وساذرن، وإيه. أند. إم كولدغ، وبيثون-كوكمان، في بيانات منفصلة، أنها أغلقت حرمها وألغت الدراسة الخميس.

ولم تقدّم الجامعات تفاصيل في بياناتها عن طبيعة التهديدات، لكنها خففت بعض القيود مع مرور اليوم، وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب "رويترز".

وسبق أن تعرضت تلك الكليات والجامعات لتهديدات متزامنة في فبراير/ شباط 2022 تضمنت بلاغات عن وجود قنابل.

وحذّرت أجهزة المخابرات الأمريكية مرارا من التهديدات التي تشكلها الجماعات الإجرامية والمتطرفة المحلية.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز: "التهديدات بأعمال العنف التي وُجّهت اليوم لعدد من الكليات والجامعات التاريخية للسود في البلاد هي تهديدات خسيسة ومؤشر آخر على أن انفجار التطرف البغيض خرج عن السيطرة".

وندّد مدافعون عن حقوق الإنسان بهذه التهديدات.