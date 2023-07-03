مصرع رجل إطفاء فرنسي.. والسلطات تجري تحقيقا

قتل عنصر من فرق الإطفاء الفرنسية اليوم الاثنين، في منطقة "سان دوني" قرب العاصمة باريس، بينما كان يكافح حريقا التهم عدة سيارات، الليلة الماضية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر منصة "تويتر" : "توفي عنصر في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع"، موضحا أن "الحادث وقع في مرآب تحت الأرض".

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية، أن التحقيق جار لتحديد ملابسات الحريق، حيث لم يؤكد أي طرف رسميا حتى الآن وجود علاقة بين الحريق وأعمال العنف المندلعة منذ مقتل الشاب "نائل" البالغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة الفرنسية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين، توقيف 157 شخصا على خلفية أعمال الشغب، والتي شهدت انخفاضا ملموسا عن الليالي السابقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.