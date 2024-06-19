إسبانيا أقل دول الناتو إنفاقًا على الدفاع

خصصت إسبانيا 1.28% من ناتجها المحلي الإجمالي للاستثمار العسكري في عام 2024، ما يجعلها دولة من حلف شمال الأطلسي التي ستنفق أقل نسبة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، وفق بيانات مؤقتة نشرها "الناتو".

وبحسب الحلف، يُعد الرقم بالنسبة لإسبانيا بمثابة زيادة مقارنة بنسبة 1.19% خصصتها للدفاع العام الماضي، رغم التزام الحلفاء بتحقيق نسبة 2% في عام 2024 المتفق عليها في قمة قادة الناتو التي عقدت في ويلز عام 2014.

وفي الاجتماع الذي عقد في فيلنيوس العام الماضي، قام زعماء الدول الحليفة بتحديث هذا الهدف، والتزموا بتخصيص ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، لتصبح تلك النسبة الحد الأدنى.