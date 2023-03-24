تقرير: استئناف العلاقات بين الرياض ودمشق يعزز تماسك الشرق الأوسط

وقالت الصحيفة، إنه في أعقاب الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين المملكة وإيران بشأن استئناف العلاقات في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن الاتفاق المرتقب بين دمشق والرياض بوساطة روسية سيوجه "ضربة جديدة" للولايات المتحدة، وسيتركها "على الهامش مرة أخرى" بشأن تطور رئيسي آخر في المنطقة.

وأضافت الصحيفة: "بالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر الصفقة بمثابة تذكير بأن نفوذها هناك يتضاءل"، ونقلت عن محللين قولهم: "بعد الاتفاق السعودي الإيراني، والآن التقارب المحتمل بين سوريا والمملكة، أصبحت واشنطن مهمشة دبلوماسيًّا بشكل متزايد، حيث تصنع دول الشرق الأوسط السلام بدونها".

وقال مسؤولون سعوديون وسوريون وآخرون من دول عربية، إن الحكومة الروسية توسطت في اتفاق مبدئي عندما زار الأسد موسكو الأسبوع الماضي، مشيرين أن الاجتماع الروسي السوري أعقبه زيارة قام بها مسؤولون سوريون كبار إلى المملكة في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جزءًا كبيرًا من العالم العربي كان قد تحرك لإبعاد الخصومات جانبًا، والعمل بدلاً من ذلك على إعادة دمج سوريا من جديد إلى المسار العربي، حيث أجرى الأسد محادثات مع عدة دول عربية لإنهاء أكثر من عقد من العزلة.