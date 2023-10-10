بوريل: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي

وقال بوريل: "لإسرائيل الحق في الدفاع (عن نفسها)، لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني. بعض القرارات تتعارض مع القانون الدولي".

بوريل أعلن أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، وأنه من الخطأ التوقف عن ذلك، قائلاً إن "الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء رأت أنه يتعيّن علينا مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية، وأن المدفوعات المستحقة يجب ألا تتأخر".