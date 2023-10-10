بوريل: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكنه أشار إلى أن بعض القرارات التي اتخذتها، في الأيام الماضية، يتعارض مع القانون الدولي.
وجاءت تصريحات "بوريل" بعد اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مسقط عاصمة سلطنة عُمان.
وقال بوريل: "لإسرائيل الحق في الدفاع (عن نفسها)، لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني. بعض القرارات تتعارض مع القانون الدولي".
بوريل أعلن أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، وأنه من الخطأ التوقف عن ذلك، قائلاً إن "الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء رأت أنه يتعيّن علينا مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية، وأن المدفوعات المستحقة يجب ألا تتأخر".