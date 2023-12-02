روسيا تعلن مقتل وإصابة قرابة 4600 جندي أوكراني خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة قرابة 4600 جندي أوكراني، وأسر 14 آخرين في العمليات العسكرية في خيرسون خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته حول إنجازاتها العسكرية على طول خط الجبهة في أوكرانيا إن القوات الروسية تمكنت من "التصدي لـ 62 هجومًا أوكرانيًا بعدة جبهات خلال الأسبوع الماضي".

وحول خريطة الاستهدافات، كشفت الوزارة أنها تمكنت من إسقاط 8 طائرات تابعة للقوات الأوكرانية، وتدمير 41 منظومة صاروخية من نوع هيمارس وأوراغان، و188 طائرة مسيّرة على مدى الأيام السبعة الماضية.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة الروسية استهدفت "منشأة لتخزين الوقود، و6 طائرات في مقاطعة بولتافا الواقعة في العمق الأوكراني".