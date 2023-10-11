"اللاجئون الإسرائيليون" ملف مُستجد أفرزته عملية "طوفان الأقصى"
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، من موجة نزوح واسعة من مستوطنات غلاف غزة، على خلفية الهجوم المباغت الذي نفذته فصائل فلسطينية، السبت، ضمن عملية "طوفان الأقصى".
وخلّفت العملية عشرات القتلى والجرحى، فضلًا عن أعداد غير معلومة من الأسرى الإسرائيليين الذين نُقلوا إلى القطاع، وربما شارفوا على 200 أسير، بحسب تقديرات.
وظهر للمرة الأولى منذ إنشاء إسرائيل مصطلح "اللاجئون الإسرائيليون" عبر وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة "ذي ماركر".
وذكرت الصحيفة أن لاجئين من مستوطنات نير عوز ونير يتسحاق وصوفا ورعيم، ومستوطنات أخرى في غلاف غزة مثل سديروت، أُخلوا إلى فنادق في مدينة إيلات.
ولفتت إلى "وضع مأساوي" لم تعرفه إسرائيل من قبل، وسط تغافل الحكومة عن تقديم المساعدات الأساسية، بحسب شهادات النازحين.
ونوهت الصحيفة إلى أن "إيلات، التي تعد مقصدًا سياحيًا من الدرجة الأولى، تحولت، منذ يوم الإثنين الماضي، إلى موطن للاجئين الوافدين من مستوطنات غلاف غزة؛ إذ يتكدس هؤلاء في الفنادق، بينما يؤكد كثيرون منهم أنهم لا يعتزمون العودة".
ونشر مجلس مدينة إيلات بيانًا، الأربعاء، عبر حسابه على "فيسبوك"، أشار فيه إلى أن "المدينة تواصل استقبال آلاف النازحين من مستوطنات غلاف غزة.
وأكد أن "10 آلاف نازح يقطنون في الوقت الراهن الفنادق أو الشقق المستأجرة، فضلًا عن منازل سكنية استضافت البعض منهم".
وورد في البيان، المنشور باللغتين العربية والعبرية، أن 10 فنادق في المدينة تستضيف هؤلاء، ودُشن مركز للإغاثة، فضلًا عن 6 مراكز للتأهيل النفسي و3 مراكز لجمع التبرعات.
فقدان الثقة بالدولة
وحاورت صحيفة "ذي ماركر" عددًا من هؤلاء اللاجئين، من بينهم فتاة من مستوطنة "نير عوز" التي هُجرت تمامًا، قالت إن عدد سكان تلك المستوطنة الصغيرة يبلغ 350 نسمة، بينما وفد إلى إيلات 160 فقط، ومن ثم تخشى أن يكون الفارق في الأعداد مؤشرًا على فقدانهم إلى الأبد.
وأبلغ مستوطنون الصحيفة، ومنهم سيدة تدعى شاي شمعوني، أن المقيمين في إيلات حاليًا، من سكان تلك المستوطنة، يعدون بأنفسهم قائمة بأسماء المفقودين، وأن لديهم شعورا بأن الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على حمايتهم لو عادوا.
وبيَّنت أن المستوطنة التي أصابها الخراب "لا يمكنها أن تعود للحياة".
ونقلت الصحيفة عن شمعوني القول أيضًا: "لقد انتهت المستوطنة، غلاف غزة لن يعود مرة أخرى، لا يوجد مكان بالأساس لنعود إليه.. هذه المستوطنة التهمتها النيران".
واستشعرت الصحيفة حالة من فقدان الثقة بالحكومة والجيش، وأوضحت أن تلك الحالة أصبحت العنوان السائد حاليًا، وأن الوعود التي قطعها الجيش وكذلك الحكومة منذ سنوات، بشأن حماية سكان مستوطنات الغلاف، البالغ عددهم قرابة 70 ألف نسمة، ذهبت هباء، وسط تأكيدات منها بأن أحدًا "لن يصدق تصريحات قادة الجيش بعد الآن".
وروى يارون ليفيت، من مستوطنة "نير يتسحاق" التي هُجرت بدورها، أن التطورات التي شهدها غلاف غزة هذه المرة مختلفة تمامًا، وأنه كثيرًا ما تعرضت المنطقة لعمليات إطلاق صواريخ منذ سنوات، بيد أنها لم تجبر أحدًا على المغادرة أو النزوح.
واستطرد: "كان هناك دائمًا وهم بأن الجيش هناك، وأن حماس أسكتها الردع"، مضيفًا: "وصل الجيش ببطء شديد، قاموا بإخلائنا فقط يوم الأحد، الساعة 12 ليلًا، ولم نصل إيلات سوى صباح الإثنين".
لاجئة أخرى تحمل اسم فيرد هادار، من مستوطنة "نيوز عوز"، شنت هجومًا لاذعًا ضد الجيش الإسرائيلي والحكومة، وقالت للصحيفة إن مستوطني الغلاف في حالة انكسار شديد.
وأضافت: "لست واثقة في نجاح أي شخص في رأب هذا الصدع، قالوا لنا دائمًا لديكم جيش، لكنني لم أعد أصدق ذلك، فقدت الثقة في الدولة والجيش، ولولا أن تحليت بالشجاعة ما كنت هنا اليوم".
حوافز للعودة
وفي نيسان/ أبريل الماضي، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي بشكل استثنائي في مستوطنة سديروت.
وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقتها أن عقد الاجتماع في تلك المستوطنة "يحمل دلالات كبيرة وبشارة لسكان غلاف غزة".
وأكد أن حكومته "تولي الشقين الأمني والتنموي في سديروت أهمية قصوى"، رافعًا شعار: "غلاف غزة هو غلاف إسرائيل".
والثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثمة مخاوف كبيرة داخل أروقة الحكومة؛ جراء إمكانية رفض سكان غلاف غزة العودة مجددًا.
وأكدت صحيفة "معاريف"، الثلاثاء، أن مصرف "مزراحي-تفحوت"، ومقره الرئيسي مدينة "رامات غان"، أصدر عروضًا تحمل امتيازات وحوافز وتسهيلات للعملاء من تلك المناطق، أو الشركات التي دأبت على توريد سلع ومنتجات لسكان المناطق الحدودية مع غزة منذ سنوات.
وتشكل الحزمة الاستثنائية لهذا المصرف، بحسب الصحيفة، زيادة الحد الائتماني لعملاء القطاع الخاص؛ إذ سيكون بمقدور العائلات والشركات المدينة للبنك، في حال حان موعد سداد الأقساط المستحقة، تأجيل الدفعات الأساسية لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهو إجراء استثنائي غير مسبوق.