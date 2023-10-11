"اللاجئون الإسرائيليون" ملف مُستجد أفرزته عملية "طوفان الأقصى"

ولفتت إلى "وضع مأساوي" لم تعرفه إسرائيل من قبل، وسط تغافل الحكومة عن تقديم المساعدات الأساسية، بحسب شهادات النازحين.

ونوهت الصحيفة إلى أن "إيلات، التي تعد مقصدًا سياحيًا من الدرجة الأولى، تحولت، منذ يوم الإثنين الماضي، إلى موطن للاجئين الوافدين من مستوطنات غلاف غزة؛ إذ يتكدس هؤلاء في الفنادق، بينما يؤكد كثيرون منهم أنهم لا يعتزمون العودة".

ونشر مجلس مدينة إيلات بيانًا، الأربعاء، عبر حسابه على "فيسبوك"، أشار فيه إلى أن "المدينة تواصل استقبال آلاف النازحين من مستوطنات غلاف غزة.