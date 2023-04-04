مطلوب لواشنطن.. نجل حاكم روسي يصل بلاده فاراً من إيطاليا

أعلن نجل حاكم روسي فُقد أثره الشهر الماضي في إيطاليا بعدما أوقف ووضع رهن الإقامة الجبرية في انتظار تسليمه إلى الولايات المتّحدة، أنّه عاد إلى روسيا، الثلاثاء.

وقال أرتيوم أوس نجل ألكسندر أوس حاكم منطقة "كراسنويارسك" السيبيرية: "أنا في روسيا! خلال هذه الأيام التي شهدت توتراً، حظيت بأشخاص أقوياء وموثوق بهم إلى جانبي. أريد أن أشكرهم"، بحسب ما أفادت وكالة ريا نوفوستي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن حاكمية "كراسنويارسك" تأكيدها عودة أرتيوم أوس إلى روسيا، من دون تحديد مكان وجوده أو ظروف عودته.

وأرتيوم أوس مطلوب في الولايات المتحدة على خلفية قضية بيع غير قانوني لتقنيات أمريكية إلى شركات أسلحة في روسيا.

وأوقف في تشرين الأول/أكتوبر في مطار "مالبينسا" في ميلانو. وكان رهن الإقامة الجبرية، مع سوار إلكتروني في انتظار صدور قرار من المحكمة بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

واختفى في نهاية آذار/مارس، بعدما وافقت محكمة إيطالية على تسليمه.