المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الأولى للبرلمان المجري في شباط / فبراير من العام المقبل.

وسبق أن صادقت 28 دولة منضوية في حلف شمال الأطلسي على انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل الدفاعي.

بطلبهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تخلّت الدولتان عن سياسة عدم انحياز كانتا تعتمدانها منذ عقود، بعدما بدأت روسيا غزو أوكرانيا في شباط/فبراير.

ويتطلب انضمام أعضاء جدد إلى التكتل الدفاعي إجماع الدول الأعضاء.

ورفض الحزب الحاكم في المجر مرارا تحديد جلسة في البرلمان لمناقشة القضية على الرغم من أن الحكومة تصر على أنها تدعم انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.

في وقت سابق من الشهر الحالي قال غيرغيلي غولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، إن برلمان البلاد اضطر لإقرار إصلاحات لمكافحة الفساد تطالب بها بروكسل، قبل مناقشة قضية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتخوض المجر محادثات مع بروكسل لتحرير تمويل بمليارات اليورو من صندوق للاتحاد الأوروبي معلّقة حاليا على خلفية مخاوف من الفساد.

اتّهمت المعارضة المجرية حزب أوربان بالمماطلة عبر رفضه إدراج القضية في جدول أعمال البرلمان للتصويت عليها.

ووصف الحزب الاشتراكي الأمر بأنه "غير مفهوم وغير مبرر"، فيما اتّهم حزب "الزخم" الحكومة بـ"ابتزاز" الاتحاد الأوروبي.