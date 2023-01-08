روسيا: قتلنا "أكثر من 600 جندي أوكراني" في هجوم صاروخي
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنها "قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني" في هجوم صاروخي موسع على مبان في شرق أوكرانيا توجد بها قوات أوكرانية بشكل مؤقت.
وذكرت أن "الضربة على كراماتورسك تأتي انتقامًا لهجوم دموي شنته أوكرانيا مؤخرًا على قوات روسية".
وقالت "رويترز" إنه لم يتسن لها التحقق على الفور مما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.
وكان دوي القذائف قد تردد، أمس السبت، في محيط الشوارع شبه الخالية في مدينة باخموت الأوكرانية، مركز أعنف قتال حالي في أوكرانيا، على الرغم من إعلان موسكو وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
وقالت موسكو، أمس السبت، إن قواتها في أوكرانيا ستُبقي على وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة، والذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين حتى منتصف الليلة، على الرغم من رفض أوكرانيا لهذا العرض.