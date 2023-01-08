روسيا: قتلنا "أكثر من 600 جندي أوكراني" في هجوم صاروخي

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنها "قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني" في هجوم صاروخي موسع على مبان في شرق أوكرانيا توجد بها قوات أوكرانية بشكل مؤقت.

وذكرت أن "الضربة على كراماتورسك تأتي انتقامًا لهجوم دموي شنته أوكرانيا مؤخرًا على قوات روسية".

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن لها التحقق على الفور مما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.