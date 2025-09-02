logo
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة سفن وشركات شحن على علاقة بإيران

ناقلة نفط إيرانيةالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 2:57 م

 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يقودها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق  وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي، بحسب "رويترز".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "من خلال استهداف تدفق عائدات النفط الإيراني، ستعمل وزارة الخزانة على إضعاف قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف: "ما زلنا ملتزمين بألا يكون النفط الإيراني جزءا من الإمدادات وسنواصل جهودنا للتصدي لمحاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية".

