رويترز: كبير المسؤولين عن الصين في البنتاغون يصل تايوان

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين، لم تكشف عن هويتيهما، قولهما إن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي مايكل تشيس، المسؤول عن الصين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وصل إلى تايوان، في بداية زيارة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين.

وامتنع البنتاغون عن التعليق على الزيارة، حيث قال متحدث باسمه: "ليس لدينا تعليق على عمليات محددة، لكنني أود أن أسلط الضوء على أن دعمنا وعلاقتنا الدفاعية مع تايوان ما زالت قوية ضد التهديد الحالي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية".

وسيكون تشيس أكبر مسؤول دفاعي أمريكي معروف يزور تايوان منذ 2019، حين أثرت جائحة كوفيد-19 على نطاق واسع على الزيارات الحكومية الأمريكية.