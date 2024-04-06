إيران.. اعتقال قائد بارز في داعش‎

وأضاف: "بعد الاستخبارات الواسعة التي قام بها جهاز استخبارات قيادة شرطة محافظة البرز، وتعاون المواطن المسؤول في الاتصال في الوقت المناسب مع الشرطة، تم التعرف على الإرهابيين، ونجحنا في إلقاء القبض على العضو البارز في تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "تم التعرف على هوية محمد ذاكر الملقب رامش وشخصين وتم اعتقالهم خلال إطلاق النار على سيارتهم في مدينة ماهدشت بمدينة كرج مركز محافظة البرز".

وتابع: "هؤلاء الأشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات انتحارية يوم عيد الفطر، كما تم إلقاء القبض على 8 من مرافقي الإرهابيين، وسيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار حول تحركات واتصالات هذا الفريق الإرهابي".

وسبق أن زعمت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها يوم 29 يناير/كانون الثاني، أنها قتلت اثنين من أعضاء تنظيم "داعش خراسان" اللذين شاركا في الهجوم على ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني في كرمان، و4 أعضاء من هذه المجموعة.

وقالت السلطات حينها، إنها تبحث عن أحد قادة التنظيم يدعى "محمد عادل عارف" الملقب بعادل بنجشيري"، وهو عضو آخر في التنظيم كان مختبئاً غربي طهران.

وفي يوم الخميس الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عنصرين من تنظيم داعش في محافظة قم وسط البلاد قبل تفجير نفسيهما في مرقد ديني.