عقب تسريب بنود الاتفاق.. صلاحيات واسعة لسموتريتش تغضب شركاء نتنياهو ومعارضيه
هدد القيادي في تحالف "يهدوت هتوراة" الحريدي الإشكنازي، عضو الكنيست الإسرائيلي المتشدد دينيًا، موشي غافني، بنسف المفاوضات الائتلافية مع زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو، بعد تسريب وسائل إعلام عبرية، صباح الإثنين، تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين الأخير وبين زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش.
ويترأس غافني حزب "ديغل هتوراة" أحد مكونات تحالف "يهدوت هتوراة"، وتم تعيينه رئيسًا للجنة الشؤون المالية بالكنيست بشكل مؤقت.
وقالت القناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الإثنين، إن بنود الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وسموتريتش أثارت استياء وغضب قيادة "يهدوت هتوراة"، لا سيما البند الذي يمنح زعيم "الصهيونية الدينية"، السيطرة على لجنة الإصلاح التشريعي بالكنيست.
وحسب القناة العبرية، يخشى غافني أنه كرئيس للجنة المالية سيفقد الدافع السياسي لمباشرة عمله، في اللحظة التي ستتشكل فيها لجنة الإصلاح التشريعي، إذ سيسيطر عليها وزير المالية، حيث يفترض أن يكون سموتريتش نفسه خلال العامين الأولين من ولاية الحكومة السابعة والثلاثين.
غافني يتوعد
ونقلت القناة عن مصدر مقرب من زعيم "يهدوت هتوراة"، أنه كان قد أعرب عن دهشته من أداء "الليكود" خلال المفاوضات، وقال: "من غير الواضح كيف لحزب مثل الليكود، وهو حزب سلطة لديه باع طويل في المفاوضات، أن يسقط مرارًا وتكرارًا في هذه الجهالة، وأن يتسبب في استياء الشركاء المستقبليين، لو سارت الأمور بهذه الوتيرة لن تقوم هنا حكومة".
في غضون ذلك، أكد موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم، أن غافني هدد بأنه لن يصمت إزاء الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وسموتريتش، ناقلًا عنه القول: "لن أصمت، ما يحدث يعد مساسًا بالكنيست، لقد تحدثت مع المستشار القانوني للكنيست في هذا الصدد".
وأشار غافني أيضًا إلى أن قائمة "يهدوت هتوراة" بأسرها لن تقبل بهذا التطور، وذكر أن مشكلات مماثلة لطالما حدثت بين حزبه وبين وزير المالية الأسبق موشي كحلون، والذي كان يترأس حزب "كولانو" وتحالف مع نتنياهو إبَّان الكنيست الثاني والعشرين.
تطور غير مسبوق
وفي سياق متصل، شن رئيس أركان الجيش الأسبق، وعضو الكنيست الحالي غادي أيزنكوت، الرجل الثالث بقائمة "المعسكر الرسمي"، بزعامة وزير الدفاع المنتهية ولايته، بيني غانتس، هجومًا حادًا ضد الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وسموتريتش.
ورأى أيزنكوت، الذي كان قد تعهد بدعوة مليون إسرائيلي للنزول إلى الشوارع ضد الحكومة الجديدة في حال "انتهكت أسس الديمقراطية" في البلاد، أن "الاتفاق بين الاثنين غير مسبوق في تاريخ الجيش والمؤسسة العسكرية".
وذكر أيزنكوت أن الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" إنما ينقل صلاحيات كبيرة من الجيش لوزير آخر غير وزير الدفاع، وهو عمليًا أمر لم يحدث في تاريخ الجيش والمؤسسة العسكرية.
وذهب إلى أن الاتفاق "يعد تجاوزًا لصلاحيات ومسؤوليات وزير الدفاع ورئيس الأركان على حد سواء، ويحول المستشار القضائي إلى مستشار سياسي بدلًا من عمله الأصلي".
وزارة داخل الوزارة
ويجري الحديث عن صلاحيات واسعة سيحصل عليها سموتريتش داخل وزارة الدفاع، على الرغم من أن تلك الحقيبة من المفترض أن تذهب لصالح عضو الكنيست يوآف غالانت من "الليكود".
ووصف مراقبون تلك الصلاحيات بأنها تعني تشكيل وزارة دفاع موازية داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية، إذ لن يمتلك وزير الدفاع على سبيل المثال صلاحيات بشأن تعيين منسق أعمال الحكومة بالأراضي الفلسطينية المحتلة (برتبة لواء) أو رئيس الإدارة المدنية (برتبة عميد)، وسيكون الأمر من صلاحيات زعيم "الصهيونية الدينية".
كما ستصبح غالبية الصلاحيات المتعلقة بمنظومة الاستيطان بالأراضي المحتلة في عهدة سموتريتش أو من سيعينه داخل وزارة الدفاع، وليست بيد الوزير نفسه.
وهاجم رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد أيضًا بنود الاتفاق، وقال إن تلك هي المرة الأولى التي يشهد فيها الجيش الإسرائيلي تعيينات في مناصب عسكرية من قبل شخصيات مدنية.
واعتبر لابيد أن "نتنياهو باع الجيش الإسرائيلي لمن أطلق عليهم (حردليم)، ويقصد بذلك أتباع تيار (الصهيونية الدينية) من ذوي الميول للتشهد الديني أسوة بالتيار الحريدي".