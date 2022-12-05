عقب تسريب بنود الاتفاق.. صلاحيات واسعة لسموتريتش تغضب شركاء نتنياهو ومعارضيه

ويترأس غافني حزب "ديغل هتوراة" أحد مكونات تحالف "يهدوت هتوراة"، وتم تعيينه رئيسًا للجنة الشؤون المالية بالكنيست بشكل مؤقت.

وقالت القناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الإثنين، إن بنود الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وسموتريتش أثارت استياء وغضب قيادة "يهدوت هتوراة"، لا سيما البند الذي يمنح زعيم "الصهيونية الدينية"، السيطرة على لجنة الإصلاح التشريعي بالكنيست.

وحسب القناة العبرية، يخشى غافني أنه كرئيس للجنة المالية سيفقد الدافع السياسي لمباشرة عمله، في اللحظة التي ستتشكل فيها لجنة الإصلاح التشريعي، إذ سيسيطر عليها وزير المالية، حيث يفترض أن يكون سموتريتش نفسه خلال العامين الأولين من ولاية الحكومة السابعة والثلاثين.

غافني يتوعد

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من زعيم "يهدوت هتوراة"، أنه كان قد أعرب عن دهشته من أداء "الليكود" خلال المفاوضات، وقال: "من غير الواضح كيف لحزب مثل الليكود، وهو حزب سلطة لديه باع طويل في المفاوضات، أن يسقط مرارًا وتكرارًا في هذه الجهالة، وأن يتسبب في استياء الشركاء المستقبليين، لو سارت الأمور بهذه الوتيرة لن تقوم هنا حكومة".