الآلاف في برشلونة يطالبون بمقاطعة إسرائيل
تظاهر نحو 19 ألف شخص في برشلونة، أمس السبت، تأييدًا لفلسطين وضد التدخل المسلح الإسرائيلي، بحسب قيادة الحرس الحضري في برشلونة، في حين أحصى المنظمون لهذه التظاهرة المدعومة من مئات الكيانات عدد المشاركين بنحو 70 ألفًا، وفق ما أوردته صحيفة "ABC" الإسبانية.
وقالت الصحيفة، إن المتظاهرين ساروا تحت شعارات رئيسة، أبرزها "دعونا نوقف الإبادة الجماعية في فلسطين" و"قاطعوا إسرائيل"، عند التقاء شارع باسيج دي غراسيا مع أفينيدا دياغونال، كما ساروا في المتنزه المؤدي إلى غران فيا.
وأشارت إلى مشاركة عمدة برشلونة السابقة في المسيرة، وزعيمة "BComú" في مجلس المدينة، آدا كولاو، والتي أعربت عن ارتياحها لقرار القاضي بأرشفة القضية المفتوحة ضدها لتعليق توأمة العاصمة الكتالونية مع تل أبيب.
وصرحت كولاو قبل الاحتجاج بأن قرارها ذلك "ليس كحادثة، بل كمطلب" تلقته من عشرات الهيئات الحقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وفق الصحيفة.
وأضافت الصحيفة، أن رئيس مجتمع شباب برشلونة، ريمون فورادو، طلب من الزعماء السياسيين إدانة العمل الذي قام به نحو 50 شخصًا، بعدما احتلوا فندقًا مملوكًا لرجل أعمال إسرائيلي في منطقة سيوتات فيلا في برشلونة.
ولفتت إلى أن الفندق مملوك للإسرائيلي حاييم تسوف، رقم 42 في قائمة أغنى الأشخاص في إسرائيل، المشاركين في المجمع الصناعي العسكري.
ونقلت الصحيفة عن بيان تلي خلال الاحتجاج قوله، إن الكيانات الداعمة للتظاهرة من مختلف القطاعات الرئيسة، تدعو المجموعات المشاركة إلى "التحرك المباشر ضد المصالح الاقتصادية للنظام الإسرائيلي".
المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية