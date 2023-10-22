الآلاف في برشلونة يطالبون بمقاطعة إسرائيل

تظاهر نحو 19 ألف شخص في برشلونة، أمس السبت، تأييدًا لفلسطين وضد التدخل المسلح الإسرائيلي، بحسب قيادة الحرس الحضري في برشلونة، في حين أحصى المنظمون لهذه التظاهرة المدعومة من مئات الكيانات عدد المشاركين بنحو 70 ألفًا، وفق ما أوردته صحيفة "ABC" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن المتظاهرين ساروا تحت شعارات رئيسة، أبرزها "دعونا نوقف الإبادة الجماعية في فلسطين" و"قاطعوا إسرائيل"، عند التقاء شارع باسيج دي غراسيا مع أفينيدا دياغونال، كما ساروا في المتنزه المؤدي إلى غران فيا.

وأشارت إلى مشاركة عمدة برشلونة السابقة في المسيرة، وزعيمة "BComú" في مجلس المدينة، آدا كولاو، والتي أعربت عن ارتياحها لقرار القاضي بأرشفة القضية المفتوحة ضدها لتعليق توأمة العاصمة الكتالونية مع تل أبيب.