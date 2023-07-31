أوكرانيا تتهم روسيا بتدمير 180 ألف طن من الحبوب

اتهمت السلطات الأوكرانية، اليوم، روسيا بتدمير آلاف الأطنان من الحبوب، في هجمات واسعة بدأت منذ أعلنت موسكو الانسحاب من اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب.

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية الاثنين إن الضربات الجوية الروسية دمرت محاصيل حبوب تقدر بنحو 180 ألف طن متري في غضون تسعة أيام في هذا الشهر.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر توقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب، وبالتالي سحب ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري شمال غرب البحر الأسود.

وتسمح الاتفاقية المنهارة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، والتي كانت بمثابة صمام أمان للأمن الغذائي العالمي، بتصدير الحبوب والأسمدة بأمان رغم الحرب، من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.