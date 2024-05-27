روسيا تعتزم رفع حركة طالبان من "قائمة المنظمات الإرهابية"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده سترفع حركة طالبان من "قائمة المنظمات الإرهابية" في روسيا، بعد مرور أكثر من 3 سنوات ونصف السنة على عودتها إلى السلطة في أفغانستان.

وقال لافروف: "اتخذت كازاخستان مؤخرا قرارا، وسنتخذه أيضا، ويهدف إلى شطب (طالبان) من قائمة المنظمات الإرهابية"، في روسيا، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء.

وبرر لافروف في حديث على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طشقند في أوزبكستان، القرار قائلًا "إنهم يمثلون السلطة الفعلية" في أفغانستان، وفقَا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وحركة طالبان مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا منذ العام 2003، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات معها منذ عدة سنوات، وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عدة.