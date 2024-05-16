طرد الملحق العسكري البريطاني في موسكو ردا على إجراء مماثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو قررت طرد الملحق العسكري البريطاني؛ ردّا على إجراء مماثل من السلطات البريطانية الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة، "تم اعتبار الملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو أي تي كوغهيل شخصًا غير مرغوب فيه، عليه مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوع".

وحذرت الوزارة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، من أنها ستتخذ إجراءات إضافية ردًا على القرار البريطاني، واصفة إياه بأنه "معاد لروسيا" وله دوافع سياسية.

وفي الـ8 من شهر أيار/مايو الماضي، نددت بريطانيا بما وصفته بـ"الأنشطة المسيئة"، التي تنسب إلى روسيا، وأعلنت أنها ستطرد الملحق العسكري الروسي مكسيم إلوفيك، الذي وصفته لندن بأنه "ضابط استخبارات عسكري غير معلن".