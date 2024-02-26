بزيّ عسكري.. رجل يحرق نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن‎ (صور)

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، إن رجلاً مجهولاً أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن، بعد ظهر الأحد.

ونُقل الرجل إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران، في الوقت الذي تحقق فيه الشرطة المحلية والخدمة السرية في الحادث.